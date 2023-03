Hiljuti emaks saanud lauljatar Kéa meenutab pisitütrega kohtumist: "Mu pisarad voolasid lakkamatult, nii suurt tänutunnet pole ma eelnevalt elus kogenud.“

6. detsembril ilmale tulnud Elli uudistab tasahilju maailma, tema pilk on nii puhas ja selge. Lapsuke vaatab emmele otsa – seda salakeelt suudetakse silmist lugeda ja hingest mõista. „Ematunnet on väga raske kirjeldada. See on ühtaegu pehme ja haavatav, aga tugevaima inimväe kooslus. Tingimusteta armastuse tunne, mille eest annaksin kõik,“ sõnab Ketter. Tema tundis seda juba lapse ootusajal.