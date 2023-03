Filmi „Savvusanna sõsarad“ peategelane Kadi: „See oli minu kasvamise ja paranemise teekond toetava filmimeeskonna silme all.“

Õigupoolest ütleb Kadi (41) tagasihoidlikult, et peaosas on režissöör Anna Hintsi filmis ikka suitsusaun, tema kanda on ruumihoidja roll. See tähendab, et Kadi paneb sauna kütte, kutsub naised kokku ja võtab teinekord ka jutuotsa üles. Mis edasi saab, ei oska ennustada keegi.