Bambuse ehk bambusviskoosi näol on tegu puuvilla, lina, siidi ja villa järel ühe populaarsema loodusliku kiudainega. Kuna bambus ei vaja kasvuks keemilisi väetisi ega suures koguses vett, on tegemist keskkonnasäästliku materjaliga, seetõttu on see ka üha populaarsem.