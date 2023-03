MIDA LUBAB TÄHEKAART KEVADE ESIMESTEKS PÄEVADEKS? | Ees on suured muutused nii poliitikas kui inimeste eludes

Tänavu märtsis liikus Saturn Kalade märki. Parim viis sellele tähenduse leidmiseks on vaadata ajas tagasi – mis juhtus sinu enda elus või maailmas siis, kui see viimati aset leidis. See oli veebruaris 1994, Saturn püsis selles vesises märgis umbes kaks aastat. Loomulikult ei tule see aeg tagasi, ent mingeid paralleele saab kindlasti leida.