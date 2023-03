KUIDAS SAAB MEHEST TUHVLIALUNE? Psühholoog: „Kritiseeriva ja karistava ema poeg on õppinud, et naiste sõna jääb alati peale ning „hea poiss“ olles on elu rahulikum.“

Psühholoog ja väljaõppes pereterapeut Olle Selliov ütleb, et kõikidele paarisuhetele on iseloomulik, et osades valdkondades on üks partner domineerija või otsustaja. „Mõlemal on ju oma elu jooksul omandatud vilumused. See on täiesti eluterve ning toetab paarisuhet, kuna teineteist täiendatakse, mitte ei konkureerita omavahel,“ sõnab psühholoog.