„Teeme, mis me teeme, kuid kohvikut me ei tee!“ ütles Epp Leesik kategooriliselt. Seitse aastat hiljem teatab ta ühes oma naerupallist õe Maire Jakobsoniga südamerahus mõnele toidukohta sattuvale kliendile, et too ei ole tagasi oodatud, sest „keegi ei viitsi vingujatega tore olla“.