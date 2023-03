IMETABANE ANNE: Ikoonimaalija Sirje Säär on teinud lugematul arvul pühapilte ning õpetab seda kunsti teistelegi

Rahulikul ja süvenemist soosival paastuajal on Sirje sõnul väga hea ikoone maalida. „Eks me püüa alati harmoonias ja rahus elada, aga alati ei tule see välja. Paastuajal on rohkem palveid, mida lugeda, kirikus toimub rohkem teenistusi. Isegi kahju, kui paastuaeg läbi saab, see on ilus aeg, nagu rännak.“