Ohhoo! Kas teadsid, et ilmakuulsa režissööri Tanel Toomi esimestel kaadritel seiklesid opakad õhupallid?

Kui Tanel Toomi (40) film „Tõde ja õigus“ 2019. aastal vabariigi aastapäeva eel esilinastus, sööstis see kohemaid eestlaste südametesse ja leidis ka maailmas palju tunnustust. „Sain väljastpoolt Eestit palju kinnitust, kui universaalne see Tammsaare lugu on. Tööd tehakse ju igal pool, armastatakse, surrakse, leinatakse, kaotatakse ja võideldakse. „Tõde ja õigus“ on lugu inimeseks olemisest.“