SAUNA-AASTAL SUITSUSAUNA! Näitleja Merle Jääger käib laval kolm raksu: „Esimene teeb poorid lahti, teisel lisandub vihtlemine, kolmas kord on pesemiseks.“

Pilvitus taevas sirab päike, katustel sulav lumi moodustab suuri sätendavaid jääpurikaid, aga hanged Merca (57) taluõuel Küllätüvä külas ulatuvad kohati üle põlve. Oleks seda teadnud, oleks vähemasti kummikud jalga pannud – viimati said jalad lumest sedavõrd märjaks lapsepõlves liumäest alla lastes.

Kuigi on märtsi keskpaik, valitsevad tugevad miinuskraadid ja võib vaid kujutleda, et kunagi tõstavad mullast pea ka esimesed lumikellukesed. Kuigi on sauna-aasta ja Mercastki on saanud suur suitsusaunafänn, ei hakka me siiski täna tuld tegema. Sellise külmaga võtaks sauna kuumaks ajamine umbes neli või enam tundi ja kallite küttepuude põletamine tasuks ära vaid siis, kui saunatajaid oleks tunduvalt rohkem.