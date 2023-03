Lauljanna Kelli Uustani valas isiklikud läbielamised lauludesse: „Seal on koomilises võtmes kõik, mis võib abielus juhtuda ja valesti minna."

Kelli (47) on enda sõnul praegu ringiga tagasi seal, kus 1990ndate esimesel poolel, mil kirjutas ja esitas ise omakirjutatud laule. See oligi ju põhjus, miks ta üldse muusikaga tegelema hakkas – nii sai lihtsamalt end väljendada ja tundeid välja elada. Prestiižsetel konkurssidel saatis noorukest lauljatari nii esitaja kui ka autorina suur edu ning täna nendib ta, et uued laulud on nagu 30 aastat tagasi kirjutatu. Need on eestikeelsed ja väljendavad viisidesse valatuna tema lugu.

Tegemist on väga isiklike läbielamistega, mis otse elust võetuna oma eheduses ja siiruses puudutavad meid kõiki. Eelkõige aga naisi, kes seisavad muutuste lävel, mida kuidagi edasi lükata või mille eest peitu pugeda pole võimalik.