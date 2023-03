VÄÄRT NÕUANNE: Kuidas muuta oma elu, kui sa pole sellega rahul

Ikka veel on üsna levinud arvamus, et igasugune rahulolematus ja negatiivsus tuleb enda seest juba eos tõrjuda. „Rahulolematus aitab teinekord just mõista, et mingid välised mõjutajad tekitavad meis negatiivsust ja elus vajab midagi muutmist,“ sõnab arengutreener ja koolitaja Maria Baydar, et tõrjumise asemel tuleks otsida rahulolematuse põhjuseid.