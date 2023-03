KODUNE KÜÜNEHOOLDUS: salongiväärilise küünekunstiga saab hakkama igaüks, tarvis on vaid pealehakkamist!

„Enne kunsti loomist ehk enne värvilaki ja mustrite valima asumist tee ära kõige olulisem: puhasta küüneplaat tolmust ja niiskusest,“ soovitab Sandra. Selleks on olemas dehüdraatorid, teise nimega nailprep, mis on saadaval igas suuremas jaeketis. Samuti pea meeles, et värvilaki alla peab käima kindlasti aluslakk, nii hoiad küüneplaadi värvumast. „Maniküüri kestmisele aitab kaasa, kui alus- ja pealislakk viia alati hoolikalt küüneservani,“ õpetab küünetehnik.