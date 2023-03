Öökapi lelud: häbi- või hädakaup?

Teadlikkuse tõstmine teemadel, kuidas õigesti seksida, millised on eelmängu võimalused, mis on päriselt intiimsus, hoiaks ära lõviosa probleeme paarisuhetes.

Uuringud näitavad, et u 80 protsenti naistest ei saa vahekorra ajal orgasmi, mistõttu kaob ajapikku huvi seksi vastu. Vahest on aeg fookus naisele pöörata ja tema tippu jõudmise võimalusi avardada? Usun, et siis kaob ka teesklus ja taastub isu. Seksi nautiv naine on aga voodis täielik jumalanna!

Sestap ongi oluline seksuaalsusest avalikult rääkida ja minetada nõukaajal visalt juurutatud arusaam, et seks on tabu. Sest tegelikult on seks nii palju enamat. See on üks väljund tunnete, armastuse ja läheduse avaldamiseks.