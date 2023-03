"MÕMMI JA AABITS" 50! Poolesaja aasta tagused rollid käivad näitlejatega tänini kaasas - Ivo Eensalut ei häiri näiteks kuidagi, kui sosistatakse: "Mõmmi tuleb!"

Mõmmi osatäitja Ivo Eensalu: «Mõmmi tegelaskuju käib minuga kaasas ja siiamaani kutsutakse mind lasteaeda Mõmmit mängima. Lapsed on nagu lapsed ikka, aga tänu innovatsioonile ja nutitelefonidele ollakse targemad. Muidugi ollakse rohkem käinud ja näinud, aga Mõmmit nad teavad. Kui olen seal maski all ja need särasilmad vaatavad mulle otsa, on see nii eriline tunne.

Heljo Männil on ta hästi välja mõeldud. Ta kujutas Mõmmit küll tüdrukuna, sest raamatukaanel on tal seljas kleidike, aga sarja lavastaja Kaarel Kilvet võttis mind poissi mängima. Olime ühes teatris ja koos ka lavastusi teinud. Olin ju ka paksuke ja Mõmmi moodi.