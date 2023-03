Anne Veskit aastakümneid jumaldanud Margust Musthallik: „Tema lauludes on alati mõni elutarkusetera sees.“

Laule, mida kuulata, leiab Margus (52) nii oma telefonist, arvutist, iPodist kui ka CD-plaatidelt. Viimased, usub mees, on tema kollektsioonis kõik olemas. Umbes kolmandik on välja antud Venemaal ja eestikeelsetega kokku on neid kahekümne ringis. Samuti on olemas kõik eestikeelsed vinüül-sooloplaadid, Vene vinüülidest on esindatud kaks, mis sest, et vinüülimängijat tal praegu pole. „Mulle meeldib kõik, mis Anne Veskiga seotud. Autogrammidki on võetud.“