TELEFON NÄPPU VÕI TASKUSSE? Kuidas mõjutavad nutiseadmed romantilisi suhteid?

Uue Eesti tutvumisäpi MeetnFly meeskond nendib teadusuuringutele tuginedes, et kui digimaailma eripäradega ei osata arvestada, võib ka kõige intiimsem suhe mõranema hakata.

Arvesta partneriga!

Inimsuhteid uuriv teadlane Juwon Lee leidis koos oma uurimisrühmaga 2019. aastal, et inimesed, kes avaldavad sotsiaalmeedias enda kohta suurel määral infot, on oma suhtega ja selle intiimsusega vähem rahul. Lisaks selgus, et ka avalikustaja kallim tajub suhet problemaatilisena, kui ta arvab, et partner jagab sotsiaalmeedia vahendusel liialt palju isiklikku infot.