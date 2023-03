Miss Estonia 2000 Evelyn Mikomägi 22-aasta pikkune kooselu sai lõpu: «Me ei saa vastutust iseenda õnnelikuks tegemise osas panna teiste õlule.»

Millenniumi iludus­kuninganna Evelyn on viimased poolteist aastat hoidnud madalat profiili ja sattunud seltskonnakroonikasse haruharva. Ta kustutas ära oma sotsiaalmeediakontod, mis on paljudele sama asendamatud kui õhk ja vesi. Seda põhjusel, et nii püsib fookus rangelt iseendal ja enda heaolul – naise elus on toimumas suured muutused.

See intervjuu toimub üle videosilla, sest Evelyn on parasjagu eksootilisel puhkusel Sri Lankal. Ta näitab ekraani kaudu, kuidas ahvikesed hüppavad loojuva päikese taustal kõrgete puude otsas. Jutuajamisele taustaks kostab džunglihääli.