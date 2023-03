ROOSAST ROHELISENI: Üllatavad juuksevärvide trendid pakuvad midagi igale maitsele

Viimased aastad oleme palju kuulnud sellest, et kõige moekam juus on loomulikku tooni. Galina aga rõõmustab: „Õnneks kutsutakse aina enam mängima värvidega. Näiteks punase eri varjundid on hetkel suur trend. Kes tooni selle tujukuse pärast pelgab, teadku, et tooteid värvi säilitamiseks ja värskendamiseks on rohkelt.“ Punase kõrvalt pole kuhugi kadunud stiilsed brünetid või blondi eri varjundid. „Arvesta oma nahatooniga ja ole juuste tervise vastu lahke – rohkem nippe väljakandmiseks ei olegi.“