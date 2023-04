VÕIMAS KOGU! Andrus Ansipil on ligi 10 000 Tartu vaatega postkaarti: „Mul on alati olnud austus vanade asjade ja mineviku suhtes.“

Ajakirjanikke oodates on Andrus (66) juba mõne albumi Eesti kunstnike maalidega palistatud ruumika elutoa diivanilauale tõstnud. On laupäev. Abikaasa Anu toimetab köögis ja paneb just omatehtud kringlitainast kerkima, sest õhtupoole on oodata teisigi külalisi.

Külalislahkust õhkub ka mustast labradorist, kes saabujatele oma mänguasju justkui kingituseks pakub. Ja mõistagi mustast kassist, kes oma saba tervituseks pulksirgelt üles tõstnud. „Kodu, kus pole kassi, on lihtsalt maja,“ lausub peremees soojalt.