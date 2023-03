„USSIKEELED“ | Kas õige naine valib ainult teist naist? Mitte ilmtingimata!

Olgu siinkohal öeldud – Ussikeeled, mõlemad poliitmaailmaga tuttavad – on väga selle poolt, et naisi oleks rohkem poliitikas. Seda oleks väga vaja. Kuid kui sul on valida poliitbroiler, kes ei tee neli aastat nokka lahti või tegus, igatipidi inimõiguste ja muu hea eest seisev mees… siis vali inimest. Sellist, kes sulle rohkem tundub.

Tuleb mõista, et meil on esindusdemokraatia ja valimispäev on see koht, kus inimesel on otsene võim selle üle, kuidas tema riik toimib. Igas killukeses on võim.

Küll aga arutame selle üle, mis on meie poliitmaastiku puhul viltu, et naised sinna võitlema ei taha minna, või sinna jõudnud naised näiteks feminismist rääkida ei taha.

Vali, keda sa soovid. Vali naist. Vali meest. Vali endale parem tulevik. Vali, kellele esitada etteheiteid.