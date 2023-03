TUBLI NAINE! Leelo ei jätnud oma suurt armastust isegi pärast põlve- ja puusaliigese vahetust: „Kuniks jalad kannavad, naudin ka tantsimist.“

„Ikka kiputakse arvama, et line-tants on üks sussisahistamine. See pole kaugeltki nii!“ hüüatab Puhja lasteaia Pääsusilm direktriss Leelo (64) kirglikult. Tema harrastas rivitantsu kunagi suisa võistlustasemel ja see tähendas keerukaid kavasid, pöördeid ja hüppeid. Kõike seda tuli päevade kaupa harjutada. „Eks see kõik liigeseid kulutaski,“ arvab ta.