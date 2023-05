NAISTELEHE ILUTOIMETAJA ANNAB NÕU: kuidas peita ämblikuvõrku meenutavaid kapillaare?

Näol silmade ümbrus, põsed ja nina, kehal ka jalad – need on kõige tavalisemad piirkonnad, mida veresooned esile tükkides märgistama hakkavad. Probleemil on mitu põhjust: vanusega õhenev nahk, pikaajaline päikese käes viibimine, geneetika, tundlik nahk, varasem akne. Neid võivad esile kutsuda ka nahatüübile sobimatud, liiga karmid puhastusvahendid.