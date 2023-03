PROBLEEM ÕRNAS PIIRKONNAS? Abi saab intiimkosmeetikast

Hea intiimse tervise aluseks on tasakaalus mikrofloora. Elleni prebiootilised ja probiootilised tooted taastavad intiimpiirkonna loomuliku pH taseme, aitavad hoida naha kaitsebarjääri ja toetada häid baktereid. Elleni toodetes kasutatavad probiootilised bakteritüved on levinuimad tupe piimhappebakterid, mida leidub terve ja tasakaalustatud intiimtervisega naistel. Hoolikalt valitud piimhappebakterid hoiavad tupe happesust pH tasemel, kus enamik teisi bakteriliike ei suuda areneda – see on terve vagiina alus.

Teatud eluetappidel võib naistel esineda kuiva ja habrast tupe limaskesta. ellen® Probiotic Cream on niisutav ja pH tasakaalu ühtlustav intiimkreem, mis ennetab ärritust. Sisaldab pehmendavat kookosõli, mis aitab säilitada limaskesta elastsust ja loomulikku kaitsebarjääri. Kreem on rikastatud samade looduslike piimhappebakteritega, mida leidub terves ja viljakas tupes ning mis aitavad säilitada tupe pH tasakaalu. Kreem on hormoonivaba ja ilma säilitusaineteta ega sisalda vett, et limaskesta mitte kuivatada. Sobib igas vanuses naistele ja on ohutu kasutada nii raseduse kui imetamise ajal.