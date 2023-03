Ka sinu maks vajab aeg-ajalt turgutust!

Kõhuõõne ülaosa paremal pool asuv maks on organismi suurim nääre – see on väga töökas ja tegus elund, millel on sadu erinevaid ülesandeid. Maks filtreerib ja puhastab verd, aidates organismil vabaneda kahjulikest ainetest. Maks toodab seedeprotsessi toimimiseks vajalikke ensüüme ning hoolitseb kolesteroolitaseme tasakaalu eest. Maksal on oluline roll ka süsivesikute ja rasvade ainevahetuses ning immuunsüsteemi toimimises. Maks on ka energia varasalv, kus säilitatakse glükoosivarusid, mineraale ja rasvlahustuvaid vitamiine. Maks on äärmiselt oluline organ, mille normaalne töö tagab kogu organismi ladusa toimimise.

Mis juhtub, kui maks on ülekoormatud?

Kui maks on kahjulike ainete pideva vooluga üle koormatud, siis ei saa ta teha oma tööd täiel võimsusel – tekib maksa talitlushäire, mistõttu kannatab kogu ainevahetus ning võib tekkida raskuseid veresuhkru- ja kolesteroolitaseme säilitamisega. Juba väiksemgi maksatalitluse häire võib nõrgestada immuunsüsteemi ning põhjustada seedehäireid ja energialangust. Kui maks on ülekoormatud ja ei tule oma tööga hästi toime, kannatab kogu organism. Sellepärast on eluliselt tähtis hoida maksa tervist ja teha kõik selleks, et organ saaks oma tööd korralikult teha. Maksa pidev ülekoormamine mürkainetega viib tõsiste maksahaiguste – mittealkohoolse steatoosi ehk maksa rasvumise või alkohoolse maksahaiguse ning lõpuks maksa sidekoestumise ehk tsirroosi tekkimiseni. Maksa talitlushäirele viitab vereanalüüsiga määratav maksaensüümide (ALAT ja ASAT) taseme tõus.

Mida teha, et maksa turgutada?

Maksa tervise parandamiseks on kõige olulisem piirata tugevate maksamürkide – alkoholi, sigarette ja liigsete ravimikoguste tarbimist. Maksa tervise huvides tuleks vabaneda liigsest kehakaalust, olla füüsiliselt aktiivne ja liikuda palju värskes õhus. Veel mõned nõuanded arstidelt:

Piira rasvaste toitude, maiustuste, rämpstoidu, liigsoolaste ja vürtsiste toitude söömist.

Loobu magusatest karastusjookidest, piira alkoholi tarbimist.

Maksa tervisele on kasulikud kiudainerikkad toidud, nagu kaer ja tatar.

Maksasõbralikud toiduained on pähklid ning aedviljad, eriti brokoli, oad ja rohelised toorsalatid.

Üllatuslikult on selgunud, et maksa võib toetada ka mõõdukas kohvijoomine ning kindlasti on abiks roheline tee.

Toitude maitsestamisel piira soola ja pipra koguseid ning kasuta seedimist soodustavaid ja maksa abistavaid maitseaineid: küüslauku, punet, salveid ja rosmariini.

Ülekoormatud maksale on abiks on aminohapped ornitiin ja koliin.