Sülekoerte koolitaja: „Peame koerte sünnipäevi megasuurelt mõisates ja restoranides.“

Mööda kaubanduskeskuse koridori lükkab naine jalutuskäru. Sellest uudistavad suurisilmi maailma ... pisikesed koerad. „Tema on Augusto ja tema on Brigitta-Loretta,“ tutvustab Krista (62).

Chihuahua ja pomeranian võidavad tarkade silmade ning armsa loomusega otsemaid südame. Krista teeb hoolealustele pai ja paneb nad kohvikus küljekuti istuma. Nupsikud on nagu viielised.

Iga peremehe unistus

„Arvan, et see on saatus.“ Krista juures on varemgi kodu leidnud igat masti lemmikuid, aga tema ihkas endale koera. Aktiivset naist pidurdas vaid teadmine, et on tööga palju hõivatud ja tihti kodust eemal. „Mõtlesin: kui looma võtan, peab too olema pisike koer, et saaksin teda endaga kaasas kanda.“ Chihuahua’de loomus, nutikus ja miniatuursus olid talle alati meeldinud. „Esimese ostsin salaja. Mehele ei öelnud ja tõin koerabeebi Mathilda-Rosalie koju.“ Leebe, tasakaalukas ja sõnakuulelik koerake oli iga peremehe unistus. Paari aasta pärast sündis Mathilda-Rosaliel poeg Augusto. Väike koerake kikitab kõrvu – jutt käib temast ja loom mõistab seda. „Augusto oli kutsikaeas täielik põrguline: ei allunud, haukus palju ja oli agressiivne. Käitus ebaadekvaatselt.“