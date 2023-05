Vanemaealised paariteraapiasse? Jaa! Paarisuhet parandada pole kunagi hilja!

Kuigi vanemaealisi paare jõuab paariteraapiasse harva, ei tähenda see, et nende suhetes probleeme poleks. Põhjust tuleb otsida inimeste taustast, kasvatusest ja uskumustest. Kui pole õpetust teistmoodi eluks, suhtlemiseks ega rahuloluks, puudub ka teadmine, et midagi on võimalik muuta.

Vanasõna „vana koera ümber ei kasvata“ on neis uskumustes igati omal kohal. Vähemalt usub osa inimesi nii, et kui on juba ilmas elatud, pole tarvis hakata sisseharjunud eluolu muutma ega torkima. „Ma ju ei muutu. Kui olen siiani ära kannatanud, kannatan ka edaspidi,“ on klassikalised põhjendused, miks mitte oma suhetega tegeleda. Eestlane on loomult kannataja rahvas ja lepib rohkemaga, kui peaks.