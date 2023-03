ÜHEST KRIISIST TEISE: Tubli eestlanna Madle Timm abistab katastroofidesse sattunuid nii Flipiinidel, Türgis kui ka Ukrainas

Madle (29) on nii palju reisinud ja võõrsil siin-seal elanud, et kõrvaltvaatajale mõjub see suisa hoomamatuna. Ta on hoolitsenud kelgukoerte eest polaaröises Põhja-Norras, aidanud noppida Tai pereemal vihmamärgi kohviube, keetnud Nepali vanaemaga chai’d, õpetanud Kõrgõzstani mägiküla koolis lastele inglise keelt. Kunagi Tartu Ülikoolis ajakirjandust õppides tahtis ta aga saada sõjaajakirjanikuks ja osaliselt täitus seegi soov, kui mullu septembris viis töö Eesti Pagulasabis ta Ida-Ukrainasse Zaporižžjasse. Rinne asus 30 kilomeetri kaugusel ja pommitati nii lähedal, et õhusireenid ei jõudnud töölegi minna.