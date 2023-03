Telenägu Liisu Lass: „Vaimustun neist, kes on targad ja väga head milleski, milles mina ei ole.“

Varsti pea kümme aastat ekraanilt tuttav Liisu (34) tundis siis juba ärgates, kuidas kurk on kähe ja hääl pole see, mis tavaliselt. „Arvasin, et tegu on kerge külmetusega ja teed juues läheb paremaks.“ Ent hääl vedas otse-eetris totaalselt alt ja hiljem arsti juures selgus, et tal oli viiruslik häälepaelte põletik, mis vajas antibiootikumikuuri.

See on üks väheseid hommikuid, kui ta end kehvasti tundis. Ülejäänud hommikutel ei paista temast isegi pärast „Terevisiooni“ lõppu, mil naisel kolmandik tööpäevast juba selja taga, kübetki väsimust. „Ma pole senini päris hommikuinimene, kuid eks aastatega harjub ka varajase ärkamisega. Õnneks ei põe ma mingit insomniat või muid unehäireid, mis on kimbutanud mitmeid hommikutelevisiooni tegijaid,“ lausub saatejuht, et naudib varahommikust tööd – siis töötab aju teistmoodi ja on kohe kuidagi eriti värske. Kui on ergutust tarvis, leiab kuraditosin aastat ERRis ametis olnud Liisu seda kohvist või oma sõbralikust meeskonnast.