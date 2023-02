„USSIKEELED“ | NAISED ENDAST JUMALANNAT OTSIMAS: ettevaatust, see on väga ohtlik jura

Kriiks!

Nüüd läks asi kiiresti hapuks. Jumalannadust või mistahes vaimsust, mis sind ülendab endas tunda pole ju paha, kuid kus nüüd see allumise jutt tuli? Need jumaliku naiselikkuse gurud, keda ka meie veeb täis on, on paraku vana hea patriarhaadi uued saadikud, kes jutustavad vana mantart – naine saab õnnelikuks enda minast loobudes, läbi armastuse, endast andes.

Praktiline elu on paraku tõestanud, et see on taas üks osa maailma vanimast võimumängust – kuidas naisi omal kohal hoida, nii et teistel oleks mugavam.

Armastus, mis algab läbi allumise ja enesest loobumise, ei saa olla taskaalus partnerlussuhte alus. See ei jäta ruumi iseenda armastamisele ega seetõttu ka elutervete instinktidele, mis on loodud selleks, et me suudaks ennast ja oma lapsi paremini kaitsta. See on enese veenmine, et me ikka mürgise karika kenasti välja valaksime, ilusasti serveeriksime ja siis ära sööksime.

Võite küsida, kas on siis nii halb pürgida selle naiseliku lihtsa õnne poole, mis koosneb andumisest? Üks Ussikeeltest on seda elu elanud. Kuula, kui hästi tal läks.