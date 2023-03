Kauniks tänu ilusüstidele! Dr Isabella Heido vastab ausalt kõige sagedasematele ilusüste puudutavatele küsimustele

Botuliintoksiinisüstidega kord alustades ei saa enam neid ära jätta, kuna siis kortsud süvenevad – ka see ei vasta tõele. Pigem soovitakse protseduuri korrata, kuna patsientidele meeldib BT efekt. Sageli piisab vaid paarist protseduurist ning juba märkab patsient, et miimiliste lihaste aktiivsus süstitud piirkondades on madalam ka pärast BT mõju kadumist – kuna lihased harjuvad vähem aktiveeruma.

Täitesüstid on teiseks enimnõutavaks mini-invasiivseks esteetiliseks protseduuriks. Nende eesmärgiks on lisada volüümi piirkondadesse, mis on vananedes oma loomuliku lopsakust kaotanud või korrigeerida nii-öelda volüümipuudusest tingitud iluvigasid. Kui botuliintoksiini efekt tuleneb selgelt vaid lihasaktiivsuse pärssimisest, siis fillerite toime on tingitud konkreetselt nende mahtulisavast ehk täitvast efektist. Kui tänapäeval on võimalik täiteainetega volüümi lisada ning siluda suuremal või vähemal määral miimilisi kortse üle kogu näo, on enimnõutud protseduuriks endiseks täitesüstid huultesse. Iluideaalid ja patisentide ootused on aga nihkunud ületäidetud pardihuultest oluliselt loomulikuma tulemuse suunas ning kaasaegsete preparaatidega on võimalik saavutada väga kauneid tulemusi. Täiteainete kasutamisel on ka arstil oluliselt suurem mänguruum, milliste omadustega preparaati ja mis annuses kasutada – sõltuvalt sellest, kas patsient soovib vaid huulte niisutamist, tagasihoidlikku, kuid veidi lopsakmat huult või oluliselt volüümikamat tulemust. Plaan pannakse paika eelneva konsultatsiooni käigus.