Selleks, et kõik ausalt ära rääkida, peab alustama päris kaugelt. Poleks kunagi uskunud, et oma esivanemate teadmine on nii tähtis, kui ma poleks tundnud ühte naist, kes oli kasvanud lastekodus ega olnud tal vähimatki aimu oma päritolust. Vahel ta rääkis, kui ebakindlaks see teda teeb! Ta justkui hõljuks kogu aeg õhus, nagu poleks tema jalge all ühtki kindlat toetuspunkti. Mõtlesin siis, et ei kujuta sellist olukorda ettegi.