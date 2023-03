NOOREMAKS NOATA: tõhusad aparaadihooldused teevad imesid juba mõne korraga

Mis meie nahaga vananedes toimub, ei tea keegi paremini kui Melior Beauty Ilusalongi koolitaja ja kosmeetik Aune Küüt.

„Naha kude lõdveneb aastate lisandudes. Esmalt torkab see loomulikult silma näol, sest seal on nahk õrnem, vastuvõtlikum, keskkonnale avatum. Aja kiiremast kulgemisest annavad märku üha süvenevad kortsud, laienenud poorid, pigmendilaigud, tumedad silmaalused,“ kirjeldab ta. Põhjalikumale sekkumisele soovitab Aune mõelda, kui gravitatsioonile on allunud ehk alla vajunud näokontuur, tekkinud suunurkadevahelised vaod või topeltlõug, rippuvad põsed.