ISA JÄLGEDES: Eesti esimese telekoka Jazzi poeg vallutab tele-eetrit

Suvel potsatas Aaron Thori postkasti kutse näitlejate valikule. Telemajas töötanud sõber arvas, et just tema sobiks suurepäraselt uues lastesaates „Luise ja Oliver“ väikese poisi ossa. „Kas ma saan sellega hakkama? Korraks tekkis selline uitmõte, aga siis otsustasin, et igal juhul oleks tore proovida.“