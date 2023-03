AJATU KLASSIKA: sall on vajalik nii ellu jäämiseks kui ka eputamiseks

Salli, nagu paljude tänapäeva riietusesemete päritolu võib ulatuda tagasi Vana-Egiptusesse, kus kuninganna Nofretete kandis seda ekstravagantse ehtega kaunistatud peakatte all. Võimalik aga, et on pärit hoopis Hiinast, sest ristkülikukujulisi narmastega salle, mis näitasid kandja auastet, on seal avastatud iidsetelt sõdalaste kujudelt.