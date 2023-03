Kauaaegse Estonia teatri balleti- ja operetisolisti ning näitleja Väino Areni tütar Krista on küll hoopis kunstiinstituudis disaineriks õppinud, aga teatris on töötanud temagi. Pärast keskkooli lõppu oli ta paar aastat Estonia teatris butafoor, praegu on ta Balti Filmi- ja Meediakooli õppejõud ja Rakvere teatri peakunstnik.