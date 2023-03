Muidugi, lillesülemitega oli tol ajal raskusi, enamasti said mehed pärast pikas järjekorras seismist endale kätte ühe longus tulbiõie. Ka tordid oli defitsiitsed ja ühetaolised, kuid rohkemast ei osanud tollal unistadagi. Sageli asendas torti hoopis Annekese šokolaad, mida tuli osta mitu tükki — et saaks kinkida nii naisele, tütardele kui ka kolleegidele. Rahvusvaheline naistepäev oli ju kõigi naiste solidaarsuse päev, olenemata nende perekondlikust staatusest. Selle poolest erines see püha kunagisest mahavaikitud emadepäevast, mida inimesed veel Eesti vabariigi ajast mäletasid.