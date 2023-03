AJAKIRJA TIIU KIRJUTAMISVÕISTLUS | Soojad ja õrnad käed

Terve keha tundus mõnusalt soe ja kõhus oli ärganud too kummaline väike liblikas, kelle saabumise ootuses, nagu Tiiu teadis, elas enamus inimkonnast. Tuju oli suurepärane ning nähes naeratavat Andrest laua tagant tema lähenedes püsti tõusmas, mõtles Tiiu, et tegi õigesti, kui nõustus mehega kokku saama. Muidugi nägi Andres nüüd veidi vanem välja, juustes mõned hõbedased niidid, kuid see tegi teda vaid huvitavamaks.