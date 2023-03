Irja Lutsar: „Nii inimeste kui ka bakterite maailmas loeb mitmekesisus.“

Kell Tartu Raekoja tornis lööb ja ma tupsutan igaks juhuks maha oma huulepulga, et proua professoriga kohtudes tõsiseltvõetava ajakirjanikuna mõjuda. Kui ma vaid teaksin, et Irja on daam, kes peab värvitud huuli vooruseks, mitte puuduseks!