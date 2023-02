Miks eelistada täispuidust mööblit?

Täispuitmööbel kestab kaua, sest puit on tugev ja vastupidav materjal. Võrreldes osalisest puidust või muudest materjalidest mööbliga, puruneb ja praguneb täispuitmööbel harva. Kõige vastupidavam valik on tapitud täispuitmööbel. See on ka vanim ja klassikaliseim mööbliehituse tehnoloogia. Näiteks Unoliki toolide valmistamisel on kasutatud ainult kõige vastupidavamat tappimise tehnoloogiat. Soovitatav on eelistada kase-, tamme- ja saarepuidust mööblit. Tutvu Unoliki täispuidust toolide valikuga!