Pikaaegsed heeroldid muljetavad: kuidas esitleda presidendi vastuvõtul külalist, kes on oma kutsekaarti pastakaga täiendanud?

Et tänavu toimub vabariigi aastapäeval presidendi vastuvõtul kätlemine kiirendatud korras ja külaliste nimesid välja ei hõigata, anname sõna Meelis Kompusele ja Eero Raunale. Teleekraanilt tuttavad mehed on aastaid pidanud sel sündmusel heeroldi ehk kutsutud külaliste ja nende kaaslaste väljahõikaja auväärt ametit ning neil on, mida pajatada.