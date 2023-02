Kuidas Eesti kliimas riietuda, et kunagi poleks liiga külm ega liiga palav?

Teada tõsiasi on see, et naised on oma rõivastuse osas nõudlikumad – Holebrooki kollektsioonis on õrnema sugupoole lemmikuks kujunenud mudel Martina, milles on 80% villa, pikendatud varrukad ja kõrgem voodriga kaelus. Pealegi on seda saadaval 14 erinevas toonis, mistõttu leidub igale maitsele midagi.

Windproof kudum on nutikas valik ka sügisesel ajal lõunamaale reisides – kui päike läheb pilve taha, siis hakkab kiiresti jahe. Kandes jopet, peaks selle kogu aeg seljast võtma ja tagasi panema, mis on lõppkokkuvõttes üsna tüütu.

Uue populaarse tootena on turule jõudnud aga Windproofi kahelt poolt avatav seelik, mis on tuulekindla voodriga. Seelik on lukuga külgedelt avatav, mis teeb selle sisse ronimise märksa lihtsamaks. Miks mitte minna tuulekindlat seelikut kandes merele, golfi mängima või isegi metsa? Keegi pole ju öelnud, et metsas seenel peaks uitama dressides ja kalossides. Avatav tuulekindel seelik teeb rõivastuse hoopis lõbusamaks ja naiselikumaks!

Windproofi tooted on toonud rõõmu ka paljudele lapsevanematele, sest kollektsiooni on jõudnud laste tuulekindlad kampsunid, mis on kõrge kaeluse ja lukuga. Tegemist on ideaalse valikuga lasteaias kandmiseks, sest lapsi on ju palju ning õpetajad ei jõua alati jälgida, kellel on parasjagu palav ja kellel külm. Nagu mainitud, siis ilm võib samuti kiirelt meie kliimas muutuda. Voodriga kudumid reguleerivad aga ise sooja. Tõsi küll, hinda on tavapäraste lasteriietega võrreldes pisut rohkem, kuid see-eest saavad sama asja mõnusalt kanda kõik õed-vennad. Samuti saadab rõivaid järelturul menu.

Mida veel soovitada?