45 aastat ametis olnud legendaarsel Rakvere kingsepal ei õnnestu kuidagi pensionile minna: „Töö on mulle nagu tablett.“

„Mul on ka selliseid kliente, kellega koos oleme vananenud,“ naeratab Veera (77), kellel täitub tänavu Rakveres juba 45. tööaasta. „Teinekord on hommikul halb enesetunne, aga kui tulen oma töökotta, on kõik meelest läinud ja enam pole häda midagi. Töö on mulle nagu tablett,“ tunnistab tarmukas naine.

Kingsepaks juhuslikult

Praegu on tema kingsepatöökoda kaubanduskeskuses, varem askeldas naine oma maja kõrvalhoones. Veerale meeldib väga aias toimetada, ent ta andis endale aru, et muutub üha vanemaks. Nii müüs naine maja maha ja kolis korterisse. „Mõtlen, et peaks ka kingsepaametiga lõpetama, aga mis sa seal korteris ikka teed – kahe toa koristamiseks ka eriti aega ei kulu. Olen eluaeg tööd teinud ega oska ilma olla,“ mõtiskleb Veera.