Läbi aegade kõikidele presidendi vastuvõttudele kutsutud Heinz ja Marika Valk: „Stressirohkel ajal on eluliselt tähtis leida rõõmu.“

Pärast paariaastast vaheaega taas peetavale vabariigi aastapäeva vastuvõtule asutavad end tänavu nemadki. Õigupoolest polegi selles midagi üllatavat, sest tegu on haruldase abielupaariga – ühena väga vähestest on nemad saanud iseseisvuse taastamise järgsele Eesti sünnipäevale kutse iga kord, kui seda 1992. aastast saati riiklikult peetakse. Iseasi, kas nad kohale on läinud – Viljandis ja Jõhvis peetud pidudele jäi logistilistel põhjustel sõitmata.

„Iseseisvus oli küll taastatud, kuid president ja riigikogu veel valimata, mistõttu oli kutsujaks ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel,“ meenutab Heinz päris esimest vastuvõttu. „Jõime isamaalist jooki Põltsamaa veini, meestele oli pandud lauale kiluleibade kõrvale ka valge viina pudel. Päris kena menüü, kui nii võtta. Sai ikka suu tahedamaks teha.“