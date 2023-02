„USSIKEELED“ | VANA MEES, NOOR NAINE – mis siin halvasti saab minna?

Ta on äsja keskkooli lõpetanud ja mees tema käekõrval… Ütleme nii, et elukooli järeleaitamistunnid kestavad ju igavesti? Neile teeb meelehärmi, et osad küsivad: kas uhke issi tütrega? Nad räägivad, et armastuses on kõik vanused võrdsed, kuid tegelikult… Pole asjad sugugi nii roosilised.