Staarakrobaat Vello Vaher oma 60 aasta juubeli eel: „Nii nagu heale veinile, lisab iga aasta väärtust juurde ka mulle.“

Möödunud aasta mööduski säraval tsirkuseartistil vägevate projektide saatel. Aasta algas Prantsusmaa telekanali TF1 telemängus „Game of Talents“ osalemisega. See on samuti rahvusvaheline saateformaat nagu „America’s Got Talent“, mille veerandfinaali jõudis Vello 2016. aastal.