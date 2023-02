ÜHE PAASTUKUURI KOGEMUS: „Mõistsin, kui vähe toitu vajab inimene elus püsimiseks.“

Kairi (45) meenutab, et kui ta pärast seitsmepäevast paastukuuri energiast pakatavana ja viis kilo kergemana koju saabus, ütles abikaasa „mnjaa, ainult raam on järel!“ ning lasi puusaluu vastu nipsu.

Tihe programm

Kairi ei läinud paastuma kilode pärast. Ta on väga sportlik, osaleb Ironmani võistlustel, käib spordilaagrites. „Räägitakse, et triatlonil on neli ala: ujumine, ratas, jooks ja söömine. Eriti oluline on söömine enne võistlusi ja selle ajal,“ ütleb ta.