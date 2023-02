Kas kliitor kaob, kui seda mitte kasutada?!

Cosmopolitan.comi teatel on kliitori atrofeerumise eest hoiatavat videot vaadatud üle miljoni korra. Lisaks manitsetakse klipis, et see nähtus vähendab naise sugutungi. Günekoloog Karen Tang tunnistas Cosmopolitani veergudel, et kliitori atrofeerumine on olemas küll – kõdisti ei reageeri sel juhul enam seksuaalsele erutamisele. Põhjuseks võib tõepoolest olla seksuaalne ebaaktiivsus, kuid ka hormoonide muutumine rasestumisvastase vahendi kasutamise järel. See võib vähendada vere voolu kliitorisse, nii et väike ja tähtis elund muutub tõesti väiksemaks. Dr Tang soovitab kõdistile regulaarset stimulatsiooni, kuid toonitab: seksipõud ei tee kehale mingit pöördumatut häda.