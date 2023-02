Uurimus: isegi õnnetu abielu on tervisele parem kui üksindus

Kanada teadlaste uurimuse andmeil on abikaasaga koos elavatel inimestel teistest harvemini kõrge veresuhkru tase, mis võib viia II tüübi diabeedini. Ilmneb, et abielu stabiliseerib veresuhkrut olenemata sellest, kui harmoonilised või konfliktirohked on abikaasade suhted, vahendab Daily Mail. Eksperdid peavad põhjuseks seda, et kahekesi koos elades mõjutatakse teineteise käitumist – näiteks toiduvalikut. Oma rolli võib mängida seegi, et abielupaaril on kahe peale kokku kõrgem sissetulek, mis võimaldab toituda tervislikumalt.