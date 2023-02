ENAM KUI POOL SAJANDIT MOELOOMINGUT. Kai Saar suhtub isehakanud moeblogijatesse ja suunamudijatesse sooja muigega.

Kai (75) ateljee asub päris Tallinna kesklinnas, Olümpia hotelli ja Keskturu vahel ning sinna sisse astuja satub otsekohe moemaailma. Mõistagi vaatavad seintelt vastu vaid mõned tehtud tööd, sest kõik ei mahuks sinna parimagi tahtmise korral. Ent siit leiab ka tuntud riigitegelastest või ansamblist The Sun tehtud fotosid.

Üks eksponeeritav maani kleit on täis mälestusi. Õigupoolest koosneb see lapitekiga sarnaselt kangatükkidest, millest Kai esinduslikke kleite disaininud ja õmmelnud. Teine, must, mis asetatud põrandast kõrgemale, on esindanud Eesti moekunsti Londonis.