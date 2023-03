„Inhalaator on meie peres seade, mis leiab kahjuks kasutust rohkem kui sooviks!”

Mida selline astma siis endast kujutab? Ei, ta ei hakka joostes hingeldama ega ole tal igapäevaselt vaja piipu kasutada. Aga kui ta saab külge mõne viiruse, lõppeb see enamasti bronhiidiga, mille raviks on astmarohud, kas läbi Babyhaleri või läbi inhalaatori.

Igal juhul toetab ta ravi alati ka tavalise NaCl tehtav aur. Oleme nende aastate jooksul ära proovinud ikka väga paljusid erinevaid inhalaatoreid. Paljude puhul on meie kasutussagedus olnud liiast ning seadmed on hinge heitnud. Viimased kaks aastat oleme kasutanud üht võrktehnoloogial inhalaatorit, aga eelmise aasta novembris hakkas ka see kehvasti auru tegema. Lisaks oli mul teibiga sellele külge installeeritud Babyhaleri mask, sest seadme endaga kaasas olnud mask oli nii suurte aukudega, et ravimiga tehtavast aurust pool läks kaduma. Teiseks oli üles öelnud kaas, mis hoidis patareisid paigal ning samamoodi ka ravimikambri kaas oli juba parandatud mitmeid kordi. Oli tagumine aeg uueks inhalaatoriks!

Seega, kui ma kuulsin, et Kidsmed, kelle Nosiboo ja Termoplus on meid juba aastaid teeninud, on turule toonud inhalaatori, tellisin selle kohe. Pakki avades oli rõõm suur, kui pappkarbist tuli välja lukuga must stiilne tugev karp. Kas TÕESTI on keegi mõelnud sellele, et inhalaatoril oleks karp, mis ei lagune ning millega on mugav seadet kaasas kanda või kasvõi niisama turvaliselt ravimisahtlis hoiustada? Tõesti oli! Karpi avades vaatas mulle vastu sisu, kus kõik oli omal kohal. Esimese asjana haarasin maskid kätte ja ma tahtsin rõõmust kiljuda. Esiteks olid need vormihoidvad. Olen mitmeid kordi saanud pakendist maskid, mille servad on kõverad ja ära paindunud. Need ei istu enam ilusti vastu nägu ja kondentsi tekkides hakkavad hõõruma. Need aga olid ideaalsed – imekerged, ideaalse kujuga ja PISIKESTE AVAUSTEGA. Ei mingeid suuri auke nina juures, mida ma teipima peaksin.

Seade ise on tilluke ning kerge, maskid ühenduvad seadme külge pisikese toru abil lihtsasti ning täiskasvanu ja lapse maski vahetamine käib kiirelt. Samuti on kaasas huulik. Meie seda enamasti ei kasuta, aga kindlasti on neid, kes seda teevad. Panin maski inhalaatori külge ja juba jõudsin mõelda, et mul ju pole patareisid kodus, kui nägin, et 2 AA patareid vaatavad mulle võrguga taskust karbi siseküljelt vastu. Geniaalne! Muidugi oleks olnud ka kohe võimalus kasutada seadet kaasasoleva USB kaabli abil (adapter peab endal olema nagu ka näiteks telefonide ostu puhul), mis on normaalse pikkusega, mitte 15 cm nagu meil ühel teisel oli. „Kasutage ka juhtmega, aga selleks peate nägu vastu pistikut istuma!” Kidsmedi omaga seda ei pea!

Mask külge, patareid sisse ja siis lahus. Kamber avanes kergelt, aga samas oli sulgedes tunda, et kambri kaane all on korralik tihend, mis ei lase vedelikul välja voolata ka siis, kui soovid auru pikali olles teha. Lastega teen ma sageli auru neile just öösiti, kui köhahood kõige enam vaevavad. Seega on see ülimalt oluline!